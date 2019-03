Via i rasoi dalle discariche! Ora si riciclano in panchine e tavoli da pic nic

Da rasoi a tavoli da picnic e panchine grazie a un programma di riciclaggio gratuito che fa bene all’ambiente, perché come sappiamo solitamente i rasoi usa e getta finiscono nell’indifferenziato.

TerraCycle® e Gillette® per la prima volta hanno creato il Gillette Razor Recycling Program, un sistema di riciclo dei rasoi,che una volta raccolti, vengono scomposti e separati. Le materie plastiche vengono pulite per essere riciclate diventando nuovi prodotti come tavoli da picnic e panchine, mentre i composti metallici vengono fusi e convertiti in nuove leghe.

Come funziona

In Italia, per aderire all’iniziativa bisogna iscriversi al programma e poi iniziare a raccogliere i propri rasoi. Quando è stato raggiunto un numero che si ritiene sufficiente si richiede, sempre sul sito, l’etichetta per la spedizione e poi lo si spedisce a proprio carico. Ecco il fatto che lo si debba fare a proprie spese magari un po’ scoraggia però TerraCycle, promette di creare anche in Italia dei punti di raccolta così come ci sono per altri prodotti.

Infatti, l’organizzazione, fa un appello ad aziende, scuole e Istituzioni per diventare un centro di riciclaggio locale dove poter consegnare i propri rasoi, così facendo il servizio diventerà a costo zero sia per chi ospita il centro che per i privati cittadini. Cosa che succede già in America dove i cittadini ricevono un cestino per il riciclaggio e una volta pieno lo consegnano ai punti di raccolta.

In generale, sono accettati i rasoi di qualsiasi marca e modello e non solo di Gillette e Venus, partner dell’iniziativa.

