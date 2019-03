I fan di Marco Mengoni attenti all’ambiente saranno contenti di sapere che il cantante è impegnato come ambasciatore italiano nella campagna di National Geographic, Planet or Plastic, che si propone di sensibilizzare sulla necessità di evitare l’utilizzo di questo materiale inquinante che sta letteralmente invadendo il nostro pianeta.

La campagna è partita in realtà già a novembre 2018 e durerà un anno, durante il quale si intende informare l'opinione pubblica sull'emergenza ambientale in atto, causata in particolare dalle plastiche usa e getta, ancora troppo utilizzate nonostante dal 2021 saranno messe ufficialmente al bando in tutta l'Ue.

Mengoni si è finalmente esposto sul suo profilo Istagram incoraggiando i suoi fan a fare la cosa giusta...







“Facciamo la scelta giusta, scegliamo il pianeta” è anche lo slogan che Mengoni recita in un promo in onda sui canali National Geographic e su quelli Fox. I video, girati su diverse spiagge del mediterraneo, ci mostrano il pesante impatto che la plastica ha sui nostri mari.

Non è un caso che sia stato scelto proprio Mengoni per questa campagna, il cantante si è mostrato infatti più volte attento ai temi ambientali. A Milano, in occasione dell’uscita del suo album Atlantico, ha organizzato, in collaborazione proprio con National Geographic, 3 giorni di eventi per sensibilizzare sul problema plastica.

La campagna ci ricorda alcuni dati allarmanti. Sono oltre 5mila miliardi i pezzi di plastica che galleggiano negli oceani e se l’utilizzo di quella monouso non sarà fermato, entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini l'avrà ingerita. Pochi sanno infatti che oltre il 40% della plastica viene usato una sola volta prima di essere gettato e che una bottiglia realizzata con questo materiale rimane intatta per ben 450 anni!

Seguiamo tutti il suggerimento di Marco per un mondo finalmente plastic free!

Francesca Biagioli