I bellissimi quaderni e taccuini cuciti a mano e realizzati con gli scarti di kiwi e caffè

Quaderni cuciti a mano con carta ricavata dagli scarti di caffè, di kiwi, di mais, di ciliegia, di olive e di uva, tutti sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali che altrimenti sarebbero finiti tra i rifiuti. L’idea è di Diego Cusano,un designer italiano che ha contribuito, quindi, alla realizzazione di una carta amica dell’ambiente.

Negli ultimi anni, il concetto di scarto è molto cambiato. Vi avevamo già parlato di moda ecologica e sostenibile nata dal riciclo degli scarti del processo di vinificazione, ovvero di Vegea e della sua collezione centrata su materiale vegan proprio a base di vinaccia o ancora di Orange Fiber, l’esperimento siciliano ben riuscito che utilizzata scarti di arancia per creare tessuti.

Questa volta, dal mondo della moda ci spostiamo alla cancelleria, grazie a Diego Cusano, conosciuto per le sue splendide illustrazioni interattive e che più che un disegnatore ama definirsi come “fantasy researcher”, cioè un ricercatore di fantasia.

E il termine è di certo quello giusto. 32 anni, nato a Caserta, vive a Modena da molti anni. In questi giorni sui social ha lanciato la sua linea di stationary, ovvero di cancelleria in edizione limitata realizzata in collaborazione con Stabilo e Perpetua La Matita.

Trenta pezzi per ogni prodotto in cui non solo, ci sono le sue illustrazioni, ma per realizzare la carta vengono utilizzati gli scarti di kiwi, caffè e via dicendo. Taccuini, quaderni e agende sono poi cuciti a mano seguendo l’antica arte della rilegatura.

"Questa scelta di creare un’edizione limitata è dovuta per mantenere la particolarità e l’unicità del mio progetto iniziato più di 5 anni fa!" scrive Cusano su Facebook mostrando proprio le bellissime illustrazioni.



Carta 100% green

Non è una novità quella di produrre carta con gli scarti, già nell’ormai lontano 2012 parlavamo di Crush di Favini, la carta prodotta con scarti di frutta come agrumi, uva, ciliegie,kiwi, o ancora legumi, lavanda, mais, olive, caffè, nocciole e mandorle, materie prime 100% naturali.

Ma ogni nuova idea viene ben salutata, soprattutto se si pensa all’impatto positivo che questo processo di produzione ha sull’ambiente. L’utilizzo degli scarti permette di risparmiare il 15% di cellulosa proveniente da un albero e di ridurre del 20% le emissioni di gas serra.

Taccuini, agende e quaderni saranno presto disponibili nell'e-commerce di Diego Cusano, per maggiori info clicca qui

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto