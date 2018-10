Nelle brochure delle vacanze vediamo palme, mare cristallino e spiagge sconfinate, bianche e pulitissime, ma alcune isole delle Maldive non hanno più questo aspetto da cartolina per colpa dei rifiuti e della plastica, come racconta Alison Teal, ribattezzata come la versione femminile di Indiana Jones.

Qualche anno fa era approdata alle Maldive per partecipare al reality americano "Naked and Afraid", ma mentre superava prove su prove alla ricerca di cibo e acqua, Alison si è imbattuta in un’altra realtà, quella che non viene mai mostrata dalle telecamere e dalle immagini dei paradisi delle vacanze.

Montagne di plastica che invadono spiagge e mare, un vero shock per la surfista americana da sempre attenta alla sostenibilità ambientale. Così decide di fare qualcosa e sul suo sito Alison’s Adventures inizia a pubblicare video, foto di denuncia su tutto quello che stiamo facendo al Pianeta.

Proprio alle Maldive c’è un atollo completamente ricoperto dai rifiuti, è Thilafushi, una laguna diventata una discarica, perché li ogni giorno vengono portati i rifiuti di plastica e materiale tossico che il governo non è in grado di smaltire.

Armata di sacchi neri, Alison torna spessa nell’isola per ripulirla e con il tempo ha creato una vera e propria squadra di pulizia con la popolazione locale con l’obiettivo di dare il là al cambiamento.

Alison ha realizzato diversi reportage sul degrado ambientale e quello che si vede nelle immagini è una vera e propria emergenza: la plastica crea bruttezza, distrugge l’ecosistema, uccide gli animali. Ma la surfista vuole anche dimostrare che tutti questi rifiuti possono essere riciclati, come i bikini che spesso indossa creati proprio da una casa di moda che realizza capi con materiale di scarto.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto