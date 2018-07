La Terra dei fuochi, un problema ambientale e sanitario dimenticato. Il 27 giugno scorso il nuovo decreto doveva essere tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ma così non è stato.

È questa l'accusa mossa da Stop Biocidio, Rete di Cittadinanza e Comunità, secondo cui il governo sta ignorando il disastro ambientale che ancora flagella la Campania.

