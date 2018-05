E’ stato già ribattezzato il Titanic di Roma, un barcone spiaggiato sulla banchina del Tevere a Roma che sta lì dal 2008, ovvero da quando si schiantò contro ponte Sant’Angelo. Parliamo del Tiber II, oggi semi nascosto dalla vegetazione.

A riportare alla luce questa triste vicenda di degrado è Antonello Palmieri, presidente dell’associazione Romanuova che su Facebook mostra la foto del Tiber II scrivendo:

“Ecco la foto del Titanic delle istituzioni, l'immagine-simbolo di Roma che affonda... per la cronaca, si tratta del relitto del Tiber II, naufragato 10 anni fa! Ora si trova sulla banchina del lungotevere della Vittoria. Pare sia pure abitato..”

La Tiber II si trova esattamente all’altezza di via Fagarè-via Costabella ed è un’enorme carcassa.

“È una scena spettrale, peraltro al centro di Roma, che non abbiamo mai visto in nessun’altra capitale Ue. Una scena di cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate a rendere conto", dice in una nota Palmieri.