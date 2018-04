Ormai la conoscete tutti, si chiama #svestilafrutta ed è la campagna social che greenMe.it ha lanciato per combattere l’utilizzo smodato della plastica, laddove non serve. Di cosa parliamo? Di una cipolla in un vassoio, di una banana o ancora di un’arancia. Il paradosso è che viene confezionata proprio quel tipo di frutta che ha per natura una propria protezione, ovvero la buccia.