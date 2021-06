Va in pensione il fenomenale ratto gigante che scovava le mine in Cambogia

Dopo 5 anni di glorioso servizio nei campi della Cambogia Magawa, il ratto sminatore, può godersi la meritata pensione.

Magawa, un ratto gigante africano nato in Tanzania nel 2014, ha iniziato la sua carriera da “sniffatore di mine” nel 2016, quando è stato trasferito nella città nord-occidentale di Siem Reap, in Cambogia, sede dei famosi templi di Angkor.

I ratti giganti africani sono adatti alla rimozione delle mine perché le loro dimensioni consentono loro di camminare sui campi minati senza innescare gli esplosivi. Questi esemplari inoltre sono molto veloci e Magawa in particolare è un vero campione: può ispezionare un terreno grande quanto un campo da tennis in soli 30 minuti!

Magawa è stato il roditore di maggior successo addestrato e supervisionato da un’organizzazione no profit belga, l’APOPO. Durante il periodo di lavoro il piccolo eroe ha aiutato i suoi colleghi umani a trovare mine terrestri, avvisandoli del pericolo in modo tale da poter rimuovere gli ordigni in sicurezza. Lo “sniffa-mine” ha a ripulito più di 141.000 metri quadrati di terreno, l’equivalente di circa 20 campi da calcio, fiutando 71 mine antiuomo e 38 articoli di ordigni inesplosi.

Nel settembre 2020 il roditore ha persino ricevuto una medaglia per aver svolto con coraggio e devozione il suo delicato compito. Il premio, conferito dal People’s Dispensary for Sick Animals , è un onore riservato fino ad oggi quasi esclusivamente ai cani.

