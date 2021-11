Massacro di tacchini: Joaquin Phoenix e Billie Eilish chiedono a Biden di trasferire quelli salvati in un santuario

In vista del Thanksgiving Day Billie Eilish, Joaquin Phoenix, Rooney Mara e altre celebrità aderiscono alla petizione per chiedere al Presidente Joe Biden di garantire una vita migliore ai due tacchini che, come da tradizione, verranno “graziati” (invece di finire al macello)

Il 25 dicembre negli Stati Uniti si celebrerà il Giorno del Ringraziamento, una delle ricorrenze più importanti per il Paese. Questa festa tradizionale risale al 1621, quando i Padri Pellegrini, approdati in territorio americano (dopo aver lasciato l’Inghilterra alla ricerca di libertà religiosa), condivisero i frutti del raccolto con i nativi americani che li avevano aiutati a sopravvivere nel Nuovo Mondo e insegnato loro ad allevare un animale che non conoscevano: il tacchino.

È così che questo animale è diventato simbolo per eccellenza del Thanksgiving Day, festività solitamente non condivisa dai nativi americani e dalle minoranze (che hanno lanciato il Giorno del non-ringraziamento come forma di protesta).

Ogni anno milioni di tacchini vengono macellati per finire nel piatto delle famiglie americane che si riuniscono per festeggiare insieme. E anche quest’anno si ripeterà la tradizione (istituita dal presidente George H.W. Bush nel 1989) della “grazia” concessa a due tacchini, che vengono salvati dal massacro. Toccherà a Joe Biden graziare i due animali, ma il loro destino non è affatto roseo.

“Questi tacchini vengono spesso inviati in fattorie, zoo e università con programmi di scienze avicole, dove probabilmente non sono curati come individui con personalità, emozioni, bisogni e preferenze uniche” rivelano gli attivisti dell’organizzazione statunitense Farm Sanctuary, che hanno lanciato una petizione (a cui hanno già aderito oltre un milione e mezzo di persone) per chiedere al Presidente Biden di affidare i due tacchini salvati dal crudele destino della macellazione al santuario che gestiscono, dove potranno vivere un’esistenza tranquilla e sicura.

All’appello si sono uniti anche volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, Joaquin Phoenix (vegano fin da quando era piccolo), Billie Eilish, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Ricky Gervais, Natasha Lyonne, Margaret Cho, Dave Bautista, Mena Suvari, Alan Cumming, Maggie Baird e Mayim Bialik.

La lettera a Biden

Queste sono le richieste avanzate dagli attivisti, sostenuti da Phoenix, Mara e gli altri:

Egregio Presidente Biden, Ci auguriamo che questa lettera trovi lei e i suoi cari in buona salute e di buon umore. La contattiamo oggi in qualità di fondatori del santuario degli animali da fattoria nella nazione e per conto dei nostri 1,6 milioni di elettori e delle persone compassionevoli che hanno firmato questa petizione. Dal 1986, Farm Sanctuary ha salvato migliaia di animali e speriamo lei permetterà agli uccelli di vivere al Farm Sanctuary. Gli animali ricevono cure di qualità da team di assistenza esperti nei nostri santuari in California e New York e possono vivere la loro vita in pace e sicurezza. I tacchini moderni sono stati geneticamente modificati per crescere eccezionalmente veloci e grandi e richiedono un’attenzione specializzata, che gli uccelli graziati dai precedenti presidenti non hanno ricevuto. Mentre ci avviciniamo alla stagione delle vacanze, che deve essere un momento di gratitudine e buona volontà, speriamo che lei possa accettare la nostra offerta di fornire rifugio e la migliore vita possibile ai tacchini salvati. Qui avranno l’opportunità sentire l’erba sotto i piedi, godersi una solida vita sociale e ricevere cure personalizzate. Saremmo felici di aprire le nostre porte a chiunque nella sua amministrazione o agli stessi allevatori di pollame per vedere che bella vita vivranno questi tacchini risparmiati qui al Farm Sanctuary.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Farm Sanctuary

Leggi anche: