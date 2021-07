Orsi fanno il bagno al lago tra i turisti: mamma e cuccioli si rinfrescano dal caldo rovente in California

Una famiglia di orsi composta dalla mamma e da tre cuccioli si è unita ai bagnanti del Lago Tahoe in California.

Gli orsi non sembrano preoccuparsi delle persone, che, come mostra il video, hanno guardano incuriosite lo spettacolo rimanendo a distanza e filmando la scena con gli smartphone. La famigliola prima mangia il cibo lasciato dai bagnanti sulla spiaggia, gioca con gli oggetti e poi si bagna nelle acque del lago.

I parchi californiani sono da sempre territorio di orsi, tanto che qui le regole in caso di avvistamento sono molto rigide. I Grizzly infatti possono essere pericolosi, specialmente se in compagnia dei cuccioli.

Ci siamo alzati e abbiamo indietreggiato rapidamente perché sapevamo che si stavano dirigendo direttamente verso il nostro cibo

ha dichiarato l’autore del filmato.

I testimoni hanno raccontato di aver urlato per allontanare gli orsi (emettere rumori forti è una delle strategie per allontanare questi animali), ma la famiglia, imperterrita, ha continuato a godersi la riva. I bagnanti hanno così deciso di lasciare soli gli animali e aspettare che andassero via senza alcun intervento.

Purtroppo questo non è il primo avvistamento di quest’estate e probabilmente non sarà l’ultimo. Provati dalle temperature roventi, gli orsi si sono avvicinati alla costa del lago per trovare un po’ di refrigerio. Se da una parte la scena può sembrare divertente e affascinante, bisogna tenere presente che l’ondata di caldo abbattutasi negli Stati Uniti non ha colpito solo le città, ma anche i luoghi naturali. La siccità costringe gli animali a spostarsi in località più fresche, nonostante la presenza dell’essere umano.

Le prime vittime della siccità californiana, diretta conseguenza della crisi climatica che colpisce tutto il Pianeta, sono proprio la flora e la fauna. Basti pensare che qui il 10 luglio le temperature hanno toccato i 54,4°C. I danni continuano, tanto che proprio in questi giorni la California è colpita da terribili incendi.

