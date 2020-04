Salazar Serpeverde, scienziati scoprono una nuova specie di vipera e si ispirano ad Harry Potter per nominarla

La scoperta è reale ed è stata fatta da un team di ricercatori indiani anche se il nome scelto per la nuova specie di vipera verde, è ispirato a Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria in cui è ambientata la saga letteraria Harry Potter di J.K. Rowling. Una scelta dovuta probabilmente al fatto che il mago in questione amava i rettili ed era perfino in grado di parlare con loro.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista di settore Zoosystematics and Evolution. La nuova specie, nota appunto come Trimeresurus Salazar, è stata trovata da ricercatori in India e si va a distinguere dalle altre del genere Trimeresurus, diffuso soprattutto nell’Asia Sud-Occidentale, per via della striscia rossastra sulla testa e per un numero elevato di denti. Sono vipere molto velenose trovate ad ad Arunachal Pradesh, uno stato situato nell’India nordorientale, nel corso di una spedizione svolta tra il 25 giugno 2019 e il 5 agosto 2019. In generale, però oltre a Trimeresurus Salazar, in India ci sono almeno altre 15 specie simili. Complessivamente, in tutto il mondo sono sono 48.

Quando hanno avvistato la vipera nella zona ricca di biodiversità, i ricercatori hanno subito notato che si trattava di un esemplare diverso rispetto a quelli già conosciuti per via della colorazione. Il verde brillante sul lato della testa e sul corpo dei maschi ha una striatura rossa. Dopo aver confrontato le vipere con altri 11 esemplari presenti all’interno di una riserva naturale, hanno confermato di essere davanti a una nuova specie, che alla fine simpaticamente hanno legato alla saga di Harry Potter.

Fonte: Zoosystematics and Evolution

Leggi anche: