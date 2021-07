SpongeBob e Patrik Star esistono! Scienziati immortalano una spugna e una stella marina che ricorda davvero il cartone animato

Un incredibile scatto di uno scienziato marino ritrae una spugna gialla e una stella marina rosa, assai simili alla famosa coppia protagonista del cartone animato ambientato nell’oceano.

Lo scienziato marino Christopher Mah, ricercatore presso il National Oceanic and Atmospheric Administration, ha trovato un’inedita coppia costituita da una spugna marina gialla e una stella marina rosa individuate nelle profondità dell’Oceano Atlantico, a circa 200 miglia a est di New York. È impossibile non notare la somiglianza con la spugna SpongeBob SquarePants ed il suo compagno di avventure Patrick, protagonisti del noto cartone animato prodotto da Nickelodeon.

Di solito non faccio questi riferimenti, ma…WOW. SpongeBob e Patrick viventi – ha scritto lo scienziato in commento alla foto postata su Twitter. – È un paragone simpatico, perché per una volta c’è la sovrapposizione dei due esseri viventi e anche dei colori.

Nel mondo esistono più di 8.500 specie di spugne marine – si tratta di creature che vivono negli oceani da quasi 600 milioni di anni: la loro forma e la loro consistenza varia molto a seconda del luogo in cui queste vivono (sabbia, superfici rocciose, abissi…), e sono davvero poche le specie che assomigliano al personaggio del cartone. La specie immortalata nello scatto appartiene al genere Hertwigia, anche se un colore così brillante è inusuale in mare profondo: di solito, a quelle profondità, le spugne sono arancioni o bianche a causa della poca luce solare.

Chondraster grandis è invece il nome della specie a cui appartiene la stella marina, dotata di cinque braccia ricoperte da piccolo ventose che le permettono di attaccarsi alle rocce e ad altri organismi. In questo caso, il colore non è usuale: queste stelle sono generalmente rosa (ma possono essere anche bianche). Malgrado l’apparenza innocua, le stelle marine sono carnivore e mangiano proprio le spugne marine.

Quindi, nella vita vera, Patrick e SpongeBob non possono essere amici!

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

Fonte: Twitter / Marine Species

