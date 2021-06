Il Sole appiattito, le immagini dello straordinario tramonto a Marina di Ragusa con “miraggio polare”

Tramonto mozzafiato a Marina di Ragusa: il sole appare “appiattito” in cielo, come un rettangolo rosso. Il raro fenomeno, noto come effetto Novaya Zemlya, è stato immortalato da Marcella Giulia Pace lo scorso 7 maggio. Ed è davvero incredibile.

L’effetto Novaya Zemlya è un miraggio polare causato dall’elevata rifrazione della luce solare tra gli strati termici atmosferici e dà l’illusione che il sole stia sorgendo prima di quanto effettivamente non faccia o che tramonti più tardi della realtà, mostrando la nostra stella come una linea o una serie di linee in cielo.

Oltre all’immagine del Sole, il fenomeno può anche far apparire altri oggetti sopra l’orizzonte, come le coste, che normalmente sono invisibili a causa della loro distanza. A tutti gli effetti è un miraggio, come quello che può accadere nel deserto quando pensiamo di avere molto vicino un’oasi quando invece questa è assai lontana, anche di centinaia di chilometri.

Il termine fu coniato nel 1597 quando un membro della spedizione polare di Willem Barentsz, che aveva trascorso l’inverno nell’arcipelago artico chiamato appunto Novaya Zemlya, affermò di aver visto il Sole apparire sopra l’orizzonte due intere settimane prima del suo previsto ritorno.

Questo straordinario effetto è di per sé raro ma comunque osservabile normalmente vicino ai poli, ove possono esistere forti differenze di temperatura dell’aria sopra la superficie del ghiaccio, che creano le condizioni ideali per lo spettacolo.

Ma la natura ci sorprende sempre. E, come nel 2015 l’aurora boreale è stata osservata addirittura ai confini italiani, così l’effetto Novaya Zemlya è stato ora immortalato a Marina di Ragusa, ben lontana dai freddi luoghi artici.

Leggi anche: Aurora boreale ai confini italiani: le immagini dell’eccezionale evento

Novaya Zemlya Mirage at SunsetQuesta linea sospesa é il Sole appiattitoVideo: https://youtu.be/IzJ7XTWbJg8 #mirage… Posted by Marcella Giulia Pace on Saturday, June 5, 2021

E a “fermare” l’evento è stata sempre lei, Marcella Giulia Pace, che ci sta abituando a fotografie mozzafiato della natura.

Non resta che ammirare le foto e il video. Forse invidiando un po’ chi ha potuto vedere tutto dal vivo.

Meravigliosa natura.

Fonti di riferimento: Marcella Giulia Pace/Facebook / Marcella Giulia Pace/Youtube

Leggi anche: