Basta “alberi morti nelle piazze”: il sindaco di Bordeaux toglie quello di Natale e punta alla carta dei diritti degli alberi

Il sindaco di Bordeaux, Pierre Hurmic, ha preso una decisione molto coraggiosa e non da tutti condivisa: vietare gli alberi di Natale nelle piazze cittadine in quanto “alberi morti”.

Durante una conferenza stampa Hurmic ha dichiarato:

“Non metteremo alberi morti nelle piazze cittadine. Tengo a mente quell’albero morto che abbiamo portato ogni anno. Non è affatto la nostra concezione di rivegetazione“

In pratica ha annunciato la fine dell’installazione del gigantesco albero di Natale in Place Pey-Berland che avveniva, come da tradizione, ogni anno nella città francese.

Naturalmente non tutti hanno apprezzato questa scelta e diversi utenti hanno commentato negativamente su Twitter e altri social network.

Ce sapin était magnifique. Les enfants adoraient venir le voir tous les ans. Ça faisait partit de la magie de noël. C’est bien triste de le supprimer. Très mauvaise idée pour moi 😤 — cochou (@CochennecJulien) September 10, 2020



È stata anche già lanciata una petizione indirizzata al primo cittadino dal titolo molto esplicativo “Bordeaux veut garder son sapin de Noël!” (Bordeaux vuole tenere il suo albero di Natale).

Il sindaco e gli ambientalisti sono stati accusati di uccidere la magia del Natale ma su questo è intervenuto il vicesindaco Harmonie Lecerf, ricordando il costo di questa installazione temporanea che l’anno scorso, tra l’altro, è stata abbattuta poco prima di Natale dalla tempesta Fabien.

Je viens de lire “les écologistes ils vont tuer la magie de noel”. Sérieusement, l’installation d’un sapin qui coûte à la collectivité PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS D’EUROS chaque année, pour un sapin, tout grand tout seul qui fini à la poubelle, c’est magique ? — 🌻 Harmonie Lecerf 🌻 (@Ecolaw2) September 10, 2020

Ai suoi cittadini, il sindaco ha promesso in sostituzione dell’albero degli spettacoli dal vivo e, durante la stessa conferenza, ha inoltre fatto sapere che, entro la fine del 2020, sarà adottata una carta dei diritti degli alberi.

Le nouveau maire de Bordeaux supprime l’arbre de Noël et va adopter “la charte des droits de l’arbre” pic.twitter.com/RFShXYKstG — Infos Bordeaux (@InfosBordeaux) September 10, 2020

Il sindaco Hurmic ha infine annunciato la creazione di 30 chilometri di piste ciclabili e la rivegetazione di diversi luoghi nel centro della città.

Fonti: Sud Ouest / Twitter

