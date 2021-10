Showa Memorial Park, il parco giapponese in cui ammirare lo spettacolare foliage dei Gingko Biloba

Nel più grande parco di Tokyo nella stagione autunnale il viale di Gingko Biloba si trasforma in meraviglioso tappeto dorato, grazie alle foglie cadute dagli alberi

Ogni anno in primavera il Giappone attira migliaia di turisti, curiosi di ammirare lo spettacolo dei ciliegi in fiore. Ma non è affatto l’unico show naturale da non perdere nel Paese asiatico. Anche nel periodo autunnale alcuni alberi, in particolare l’antichissima specie Gingko Biloba, danno vita ad uno show naturale incredibile, da vedere almeno una volta nella vita. Le foglie assumono sfumature di giallo dorato e cadono a terra, creando un incantevole tappeto. Una sorta di Hanami, in versione autunnale.

Tra i luoghi più gettonati in cui assistere al foliage è impossibile non menzionare il Showa Memorial Park, il più grande parco di Tokyo, con un’estensione di circa 160 ettari. È talmente enorme che ci vorrebbe un’intera giornata per girarlo tutto a piedi.

Il parco è stato istituito nel 1983 per commemorare il 50° anniversario del regno dell’imperatore Showa (Hiroito) e ospita numerose specie di fiori e piante. Al suo interno si trovano diverse aree ricreative, una pista ciclabile di circa 11 km e un museo dedicato all’imperatore. Ma in autunno l’attrazione principale è rappresentata dallo splendido viale di Gingko Biloba. A partire da novembre, quando gli alberi iniziano a perdere le foglie, la strada viene ricoperta da un bellissimo manto dorato. E lo spettacolo è assicurato, come dimostrano questi scatti:

I Gingko Biloba sono alberi antichissimi, le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa e per questo motivo sono considerati dei fossili viventi. E in Paesi asiatici, come Cina e Giappone, sono considerati sacri e vengono venerati come divinità.

Come e quando visitare il Showa Memorial Park

Il Showa Memorial Park dista circa 40 minuti in treno dal centro di Tokyo. La linea JR Chuo collega la stazione centrale della capitale al parco, in cui vi sono vari ingressi. Quello più accessibile si trova a pochi metri dalla stazione di Nishi-Tachikawa. Se volete ammirare la magia dei Gingko Biloba in mise autunnale il consiglio è quello di visitare il parco nel mese di novembre.

Fonte: Showa Memorial Park

