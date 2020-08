I primi istanti di vita e l’emozionante corsa verso il mare di 53 tartarughine ad Ascea

Ieri sera 53 piccole nuove tartarughe hanno raggiunto il mare: il video della schiusa e dell’ingresso in acqua del primo nido di Ascea del 2020 postato dal Comune e realizzato dal Turtle Point, il Centro Ricerche Tartarughe Marine di Portici, è davvero emozionante. Anche se non sono mancati problemi con turisti e persone sulla spiaggia che hanno voluto assistere al magnifico evento creando però rumorosi assembramenti.

Ieri sera la schiusa del primo nido di Ascea con 53 nuovi nati seguiti per il loro ingresso in mare dal personale del… Pubblicato da Turtle Point – Centro Ricerche Tartarughe Marine Portici su Lunedì 3 agosto 2020

Questa sera le prime 53 tartarughine della stagione di schiuse 2020 hanno raggiunto il mare grazie al lavoro dei biologi del Turtle Point – Centro Ricerche Tartarughe Marine Portici e dei volontari di Tartarughe Marine in Campania. Vi lasciamo alcune immagini del rilascio Pubblicato da Comune di Ascea su Lunedì 3 agosto 2020

I biologi del Turtle Point e i volontari di Tartarughe Marine in Campania hanno “scortato” e garantito la sicurezza di questo miracolo, anche se, come si può ascoltare dal video e vedere dalle immagini postate sui social sono state tante, troppo le persone che hanno voluto assistere all’evento, violando anche gli appelli ad evitare assembramenti:

Nonostante i nostri appelli ad evitare assembramenti, questa è la situazione attuale al nido.Perdonateci ma non daremo… Pubblicato da Tartarughe Marine in Campania su Lunedì 3 agosto 2020

Le persone erano state richiamate dal post della prima tartaruga nata, soprannominata Irene, la prima a immergersi in mare. Difficile resistere allo spettacolo della vita, ma, soprattutto di questi tempi, meglio ammirarlo da queste bellissime immagini:

Irene 🐢 muove i suoi primi passi verso il mare!🌊È nata ieri sera la prima Tartaruga Campana del 2020!🎀Inizia così, dal Brigantino, in località Scogliera ad Ascea, quello che si prospetta un lungo periodo di schiuse, in questa estate da Record, con 25 nidi censiti!Vi ribadiamo l' invito a seguire gli eventi qui dalla pagina ed evitare di assembrarvi al nostro gazebo. Quando passate di giorno, alla spicciolata, siamo felici di incontrarvi e darvi spiegazioni ed informazioni 🤗Capiamo che con il caldo è difficile sopportare la mascherina però vi chiediamo di fare il sacrificio di indossarla quando passate a trovarci, per la nostra e vostra sicurezza 🌈 Pubblicato da Tartarughe Marine in Campania su Domenica 2 agosto 2020

Altre immagini di ieri. La marcia verso il mare…Seguiranno i video. Foto di Alessandro Rizzo. Pubblicato da Tartarughe Marine in Campania su Lunedì 3 agosto 2020

Ricordiamo a tutti, in particolar modo a chi in questo periodo è in vacanza sui nostri litorali che nel caso in cui si avvisti una tartaruga che risale la spiaggia o che torna verso il mare potrebbe essere una femmina adulta che sta cercando un luogo adatto per depositare le sue uova.

È importante, in tal caso, non disturbare l’animale per evitare di stressarlo in un momento così delicato: la risalita e la deposizione, infatti, richiedono un grande dispendio energetico e, se infastidita, potrebbe tornare in mare per cercare un’altra spiaggia.

Si raccomanda in questi casi di contattate la Capitaneria di Porto al 1530 ed evitare di cancellare le tracce sulla sabbia fino all’arrivo dei biologi, ma soprattutto non bisogna sostare davanti o ai lati dell’animale, né tantomeno illuminarlo, neanche per fare delle foto.

Facciamo in modo che questi spettacoli della natura siano sempre più frequenti sulle nostre bellissime spiagge!

