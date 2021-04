Scoperta una nuova specie di ragno pavone dai colori che ricordano Nemo

Scoperta in Australia una nuova specie di ragno-pavone danzante. Si chiama Nemo, come il piccolo pesce pagliaccio della Disney

Scoperta nel sud dell’Australia una nuova specie di ragno-pavone danzante appartenente alla famiglia del Maratus. Si chiama Maratus Nemo, dagli sgargianti colori del suo carapace che ricordano quelli del piccolo pesce pagliaccio protagonista del film d’animazione Disney. (Leggi anche: Ragno Pavone: 7 nuove specie del ragno più bello del mondo (FOTO e VIDEO)

Quella del Maratus è una famiglia relativamente grande di ragni saltanti che popolano diverse regioni in Australia e Cina. La specie appena scoperta è stata individuata per la prima volta nei pressi del monte McIntyre (sud dell’Australia) da Sheryl Holliday, attivista di Nature Glenelg Trust, che ha diffuso le prime immagini fotografiche dell’animale. Il nuovo animaletto è stato rinominato Maratus Nemo: il nome deriva dal film Disney “Alla ricerca di Nemo”, perché i colori vivaci dei maschi di questa specie ricordano quelli del piccolo pesce pagliaccio protagonista del cartone – arancione acceso con le strisce bianche. Nemo porta il numero totale delle specie appartenenti a questa famiglia a 92 esemplari.

(©) https://evolsyst.pensoft.net

Definiti comunemente anche ragni-pavone, questi sono davvero piccolissimi: le loro dimensioni vanno infatti dai 4 ai 6 millimetri. I maschi adulti, caratterizzati da un carapace scuro (marrone o nero) leggermente coperto di peluria bianca. Presentano nella regione oculare fantasie colorate e solitamente iridescenti sulla superficie dell’addome, spesso arricchite con setole laterali.

Le femmine invece hanno un aspetto meno appariscente e non presentano colori accesi. Questa specie è conosciuta soprattutto per gli spettacolari rituali di corteggiamento, durante i quali il maschio ondeggia sollevando e abbassando rapidamente le zampette in una specie di danza per attirare l’attenzione della femmina.

Fonte: Evolutionary Sistematics

