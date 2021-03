Pollinator Park: la piattaforma lanciata dall’Ue che ci catapulta in un futuro catastrofico senza insetti impollinatori

Si chiama Pollinator Park ed è la piattaforma web interattiva lanciata dalla Commissione europea per sensibilizzare l’opinione pubblica sul declino degli insetti impollinatori. Il nuovo progetto è un tassello importante della più ampia iniziativa “EU Pollinators”.

Pollinator Park non è altro che un’esperienza di realtà virtuale (dalla durata di 30 minuti) che ci catapulta nel 2050, in un mondo senza più api e altri insetti impollinatori. L’unica eccezione è rappresentata appunto dal Pollinator Park della dottoressa Beatrice Kukac, un rifugio sicuro per gli impollinatori.

In realtà si tratta uno scenario che non è poi così utopistico visto che, secondo gli esperti, negli ultimi anni questi insetti stanno gradualmente scomparendo a ritmi senza precedenti.

“Ricordi un tempo in cui il cielo era pieno di uccelli e api e dagli alberi crescevano frutti colorati? Quel mondo ha cessato di esistere o hai semplicemente smesso di notarlo?”: questa è la frase inquietante che accoglie i visitatori sul sito dedicato al progetto.

Pollinator Park è stato progettato in collaborazione con Vincent Callebaut, noto “archiobiotect” belga. “Pollinator Park mostra i pericoli del business as usual, – spiega il commissario Ue all’Ambiente Virginijus Sinkevičius – invitando tutti noi a aumentare gli sforzi per proteggere gli impollinatori e garantire un futuro migliore”.

Nel futuro di Pollinator Park gli impollinatori sono ormai estinti e la piattaforma invita tutti i visitatori a conoscerli, a giocare per capire l’impollinazione, a fare la spesa in un mondo privo di questi insetti essenziali per il Pianeta.

