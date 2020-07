2 milioni di persone in India hanno piantato 20 milioni di alberi lungo il fiume Gange in un solo giorno

Continued #TreePlantation drive by NCC cadets from Battalions of Group HQs Ballari, Mysore, Belgaum, Bangalore & Mangalore under aegis of NCC Dte Kar & Goa. While adhering to #lockdown guidelines, cadets planted ornamental & fruit saplings.@rajnathsingh @CMofKarnataka @adgpi pic.twitter.com/LzK4jMmmNX

— PRO Bengaluru, Ministry of Defence (@Prodef_blr) July 19, 2020