Scoperto un nuovo tipo di albero di Acero perfetto per le nostre città

Dalla ricerca scientifica italiana arriva un’importante novità per l’ambiente e per le nostre città. Grazie ad alcuni studi in laboratorio è stata creata una specie di selezione in clone di albero di Acero. Ad annunciare la scoperta la dottoressa Simona Rosito, vincitrice del premio 100 Eccellenze Italiane (per la categoria Green Economy) e ideatrice del Progetto Future Green, che opera nel settore delle energie rinnovabili.

Si tratta di una piccola grande rivoluzione per il rimboschimento delle città e dei parchi, grazie alla rapidità di crescita del clone. L’eccezionalità di questa nuova specie di acero è proprio questa, ovvero la capacità di crescere a ritmi record, visto che in pochi mesi diventa già un albero adulto, con un fusto di qualche metro.

Oltre alla velocità di crescita, un altro vantaggio di questo albero è rappresentato da potenziale altissimo di cattura di Co2 per via delle sue grandi foglie. Il nuovo acero non porterà soltanto una ventata di bellezza con le sue meravigliose foglie dalla caratteristiche sfumature rosse, ma anche un po’ di quell’ossigeno di cui tanto abbiamo bisogno, soprattutto nelle aree più urbanizzate!

Fonte: Facebook /Future Green

