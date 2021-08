Son tutte importanti le nonne del mondo, ma per le giraffe ancora di più

Le nonne rappresentano i veri pilastri della famiglia e della comunità e sono fondamentali per la società. Questo vale per gli esseri umani, ma non solo.

Secondo un recente studio, infatti, l’importante ruolo svolto dalle nonne risulta essenziale anche nel mondo animale, ad esempio tra le giraffe. Studiando da vicino il comportamento delle giraffe, i ricercatori hanno notato che le femmine di giraffa sopravvivono ben oltre la loro età fertile. Per la precisione, le giraffe vivono circa otto anni – quindi un terzo della loro vita – dopo che la loro capacità di procreare è terminata.

Il fenomeno è noto, oltre che negli esseri umani, nelle orche e nelle femmine di elefante e ora è stato dimostrato anche nelle giraffe. Fino ad ora le giraffe erano sempre state viste come animali poco sociali e prive di un sistema organizzato.

Sembra invece che anche le femmine di giraffa, una volta terminata la loro vita fertile, si occupino della prole delle femmine in età riproduttiva, facendo gruppo e aiutando nella ricerca di cibo per i piccoli. Le nonne giraffe si occupano della prole delle loro figlie e delle sorelle più giovani, in una sorta di società matriarcale.

Un comportamento diffuso tra gli animali sociali e in grado di offrire numerosi benefici. Il ruolo di nonne non solo alleggerisce il carico di lavoro delle neo-mamme, ma contribuisce anche a trovare risorse in tempi difficili.

Le giraffe anziane si comportano dunque come delle vere e proprie nonne per un motivo ben preciso, che è quello di aumentare le probabilità di sopravvivenza della specie.

