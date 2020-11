Muschio e licheni: attenzione a non saccheggiare il bosco per decorare il Presepe di Natale!

Attenzione a decorare il presepe con muschio e licheni perché in alcuni Paesi lo spirito natalizio può costare caro. In Messico ad esempio, la vendita è illegale e in Italia?

Durante i mesi di novembre e dicembre è corsa alla preparazione natalizia, nell’ottica della sostenibilità è sempre meglio preferire decorazioni fai da te, che fanno bene all’ambiente e al nostro portafoglio e perché no, ci aiutano ad eliminare dalle nostre case tanti oggetti apparentemente non riutilizzabili.

Per esempio, si possono fare tante ghirlande a costo zero o decorazioni con frutta, piante aromatiche e tanto altro, ma come comportarsi con il Presepe? Muschio e lichene fanno da padrone nella Natività, eppure c’è un ma.

In pochi sanno che il muschio è una risorsa naturale fondamentale per la conservazione del suolo: mantiene l’umidità, previene l’erosione, aiuta a catturare l’acqua ed è essenziale per la germinazione dei semi.

Insomma è un microecosistema, cioè contiene più specie di piante e insetti. E veniamo al lichene, una pianta epifita che vive su altre piante che di solito sono usate come sostegno e non come nutrimento.

Il lichene non è, dunque, un parassita, ma è indipendente e produce il proprio cibo. Funziona come un piccolo ecosistema e cattura l’acqua, anche se in quantità inferiori rispetto al muschio.

Paloma Neumann, ricercatore di Greenpeace, sottolinea l’importanza del muschio nelle foreste e avverte che è una specie che non può essere coltivata anche se è a rischio di estinzione.

Il muschio, infatti, ha bisogno di condizioni climatiche molto speciali che si verificano solo in foreste quasi vergini e passano circa sette anni per vederlo ai piedi dei tronchi degli alberi.

“Comprando muschio stiamo facilitando l’estrazione illegale, il deterioramento delle foreste, l’erosione delle foreste e la riduzione della biodiversità”, afferma Neumann.

Ma non solo. Il muschio come abbiamo detto è essenziale per la cattura dell’acqua nelle foreste. In pratica il muschio dà acqua agli alberi che poi lo filtrano nel sottosuolo fino a raggiungere le falde acquifere. Città del Messico dipende per il 70% proprio dalle falde per la fornitura di acqua dolce.

“Non stiamo solo favorendo un processo illegale con la deforestazione, stiamo anche aiutando a peggiorare la situazione di crisi idrica. Le foreste sono importanti per garantire acqua potabile per tutti”, denuncia Neumann.

L’estrazione del muschio per scopi commerciali è fatta manualmente, per cui è molto difficile da controllare laddove ci sono pini, abeti, querce.

Secondo la legge generale messicana sull’equilibrio ecologico e la protezione ambientale, l’estrazione di qualsiasi specie o materiale forestale è illegale a meno che non si abbia un permesso o un’autorizzazione.

E in Italia? Succede più o meno la stessa cosa nelle zone protette, nei parchi e nei boschi, i trasgressori sono multati e il materiale viene sequestrato e l’obiettivo è quello di tutelare l’integrità del patrimonio naturale locale.

Idee green per il Presepe:

Il muschio è un sorvegliato speciale proprio perché contribuisce all’equilibrio della biodiversità, attivamente al ciclo vitale e al sostentamento dell’uomo. Pensiamoci la prossima volta che ci verrà voglia di sradicarlo. E allora come fare? Con il muschio è fai-da-te, trovate tante alternative qui. Oppure potete scegliere altri materiali, dalla sabbia alle pietre fino al terriccio o la corteccia che naturalmente si è staccata dagli alberi. Spazio alla fantasia!