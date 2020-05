Ghiandaia marina torna al suo nido dal Botwsana, dopo aver percorso 8000 km e sorvolato il Deserto del Sahara

Dopo più di 8000 km, sorvolando il Deserto del Sahara a più di 3mila metri e attraversando il Mar Mediterraneo in una sola notte, è tornata allo stesso nido dell’anno scorso.

Questa è la straordinaria impresa di una ghiandaia marina seguita via GPS dagli esperti di Ornis Italica, l’associazione no-profit che si occupa di ricerca ornitologica.

“Dopo aver perso il partner a fine giugno non si è riprodotta con successo. Quindi ha iniziato girare gran parte del Centro e Nord Italia e ha passato il mese di agosto in Croazia”, spiegano in un post sui social.