Meraviglia nei cieli di Calabria e Sicilia! Al tramonto compaiono suggestivi fasci di luce

Si sa, i tramonti rientrano tra i fenomeni più suggestivi che ci offre Madre Natura e non ce ne sarà mai uno esattamente identico ad un altro. Alcuni (ad esempio quelli sul mare) restano impressi a lungo in chi ha avuto la fortuna di ammirarli. È il caso del tramonto spettacolare di ieri pomeriggio che ha ammaliato numerosi abitanti della Calabria e della Sicilia. A renderlo speciale è stata la presenza di alcuni fasci di luce, tutti paralleli tra di loro, che partivano dalla linea dell’orizzonte.

Qui una foto scattata da Trabia, in provincia di Palermo:

Ma sono stati diversi gli utenti che hanno immortalato il cielo, dall’aspetto quasi surreale, da diverse parti del Sud Italia.

Guardate che spettacolo quello fotografato sullo Stretto di Messina, con l’Etna a fare da sfondo!

Chi ha avuto la fortuna di assistere a questo tramonto mozzafiato si è domandato cosa fossero esattamente quei particolarissimi fasci di luce. In realtà hanno un nome ben preciso: si tratta di raggi anti-crepuscolari.

Ma cosa sono e quando compaiono in cielo?

I raggi anti-crepuscolari si manifestano dalla parte opposta al tramonto (o dell’alba) e sembrano convergere ad Est, creando l’illusione che lì il Sole sia appena tramontato – spiega Marcella Giulia Pace, appassionata di astronomia e divulgatrice scientifica – Ad accentuare l’illusione, una banda che va dall’arancio, quando il Sole è ancora sopra l’orizzonte, al rosa/viola, quando il Sole è sotto l’orizzonte, denominata Cinta di Venere o Arco Anti-crepuscolare. I raggi anti-crepuscolari, così come i raggi crepuscolari, in realtà, non convergono ma sono paralleli ed attraversano tutta la volta celeste da ovest ad est.