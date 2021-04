Fagioli e lenticchie ci salveranno! Dobbiamo coltivare più legumi per ridurre pesticidi e nutrire davvero la terra

Gli scienziati chiedono una maggiore produzione di lenticchie e fagioli in Europa. I legumi, secondo un recente studio, avrebbero il duplice potere di sostenere la transizione verso diete salutari e sostenibili da una parte e di ridurre l’impatto ambientale delle colture intensive.

Coltivare più legumi rappresenta un approccio più sostenibile e più nutriente all’agricoltura in Europa, secondo uno studio pubblicato da Frontiers in Sustainable Food Systems. Aggiungere legumi alla tradizionale rotazione delle colture (che tipicamente include orzo, grano e colza) offre benefici significativi sia all’ambiente che all’uomo e al bestiame, che ottengono cibo a più alto valore nutrizionale.

“Questa strategia può contribuire in modo significativo agli obiettivi specifici dell’European Union Green Deal Farm to Fork per ridurre le emissioni di gas serra, l’utilizzo di pesticidi chimici e di fertilizzanti sintetici” afferma Marcela Porto Costa della Bangor University, autrice dello studio. “Ad esempio in Scozia abbiamo dimostrato che l’introduzione dei legumi nella rotazione delle colture ha ridotto il fabbisogno di azoto dall’esterno quasi della metà, mantenendo al contempo inalterata la produzione di cibo destinato all’alimentazione umana.”