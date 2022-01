Le verdure a foglia verde contaminate da metalli pesanti diventano viola, l’ha mostrato un nuovo studio

Anche se non possiamo vederle a occhio nudo, le verdure a foglia verde diventano viola se contaminate da metalli pesanti. È quanto scoperto da uno studio condotto dalla Purdue University (Indiana – Stati Uniti) che si è servito dell’imaging iperspettrale avanzato.

I ricercatori hanno scoperto questo particolare cambiamento di colore nel cavolo e nel basilico contaminato dal cadmio, un metallo pesante tossico per la salute umana e animale. Appunto la pianta, se intossicata da questa sostanza virava dal verde al viola.

È stato possibile notare tale cambiamento grazie al rilevamento iperspettrale che è molto più veloce rispetto alle tradizionali tecniche di analisi chimica. Inoltre, non richiede la distruzione della pianta da analizzare, il che consente la possibilità di studiare le piante e i fertilizzanti del suolo durante diversi stadi di sviluppo.

Il team ha inizialmente pensato che l’effetto dello stress da tossicità del cadmio sui livelli di produzione di clorofilla sarebbe stato un probabile indicatore e ha esaminato lo spettro della luce verde. Il cambiamento di colore risultante è stato molto sottile.

I ricercatori poi sono andati avanti ad analizzare altri dettagli legati allo stress della pianta, hanno scoperto così che i cambiamenti nei metaboliti dovuti alla risposta allo stress offrivano un segnale iperspettrale molto più chiaro.

Come ha dichiarato Lori Hoagland, professoressa di orticoltura e architettura del paesaggio alla Purdue University:

Il team ha scoperto che l’Anthocyanin Reflective Index, o ARI, è il migliore per rilevare lo stress da cadmio e ha anche sviluppato un ammendante del suolo per ridurre il livello di cadmio assorbito dalla pianta.

Il problema, come ha spiegato la dottoressa Hoagland, è che:

La contaminazione da cadmio delle piante è nota come un ‘killer silenzioso’ perché non possiamo vederlo e in genere non lo testiamo. Le piante soffrono se esposte ad alti livelli di cadmio, ma non si avvizziscono, appassiscono o muoiono. Sembrano a posto, a meno che i livelli di cadmio non siano alle stelle. Le piante contaminate riescono a raggiungere la maturità e la raccolta.