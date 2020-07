Le lucciole trasformano questo tunnel di Trieste in un bosco incantato

Le lucciole sono sempre meno, minacciate dai pesticidi e dall’inquinamento luminoso, ma c’è un luogo di Trieste dove esse creano un vero e proprio spettacolo di magia con le loro danze. E’ il ponte di San Giuseppe, un sottopasso dove ogni sera si radunano centinaia di insetti, delizia per il cuore e gli occhi degli abitanti.

Ormai per i triestini si tratta di un appuntamento fisso. Ogni sera dopo le 22 nel sottopasso di San Giuseppe, lungo la pista ciclabile, in tanti accorrono per ammirare le lucciole, tante, tantissime.

Lì i coleotteri trasformano la zona in un vero e proprio bosco incantato. Come spiegano vari utenti su Facebook, dalle 22 alle 24 le lucciole danzano nel buio all’interno del tunnel, poi si affievoliscono.

“Io sono andata domenica sera in ciclabile dove c’è il sottopassaggio della strada per bagnoli, era pieno” racconta un utente.

Tante sono le foto pubblicate sui social, tanto belle da non sembrare neanche vere:

E' di nuovo magìa..ritornano in ciclabile le lucciole! Pubblicato da Roberto Furlan su Sabato 13 giugno 2020

Si tratta di un vero e proprio miracolo della Natura visto che le lucciole, una volta molto diffuse, stanno sparendo ormai ovunque a causa dei pesticidi e dei cambiamenti climatici.

Ma ora il lockdown potrebbe aver dato loro una mano… E se ne vedono sempre di più. Ci erano mancate!

