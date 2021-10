Le incredibili immagini delle cortecce d’albero viste da vicino, straordinarie opere d’arte naturali

Le cortecce degli alberi difficilmente attirano la nostra attenzione, ma se ci fermassimo a osservarle potrebbero notarne la straordinaria bellezza e particolarità.

Per farsi un’idea di quanto possa essere meraviglioso il tronco di una pianta è sufficiente scorrere le stupende immagini scattate da Cedric Pollet, fotografo botanico francese. Pollet ha viaggiato e viaggia per il mondo per catturare e documentare la bellezza della natura nei luoghi più remoti del mondo. Nel suo ultimo lavoro si è concentrato proprio sulle cortecce degli alberi e gli scatti sono una meraviglia per gli occhi.

Una varità di forme e un’esplosione di colori che ricordano tramonti, viste satellitari, squame di draghi, sfoglie di cioccolato fondente, tessuti e tele dipinte: un piacere per chi ama i colori ma anche un omaggio alla biodiversità e alla natura, capace di stupire sempre.

Gli scatti mozzafiato di Pollet sono stati raccolti in una pubblicazione di 190 pagine intitolata Bark: An Intimate Lookat the World’s Trees (Cortecce. Viaggio nell’intimità degli alberi del mondo). L’obiettivo non è solo quello di appagare la vista, ma anche di sensibilizzare sull’importanza di tutelare l’ambiente e il fantastico Pianeta su cui abbiamo la fortuna di abitare, circondati da bellezza.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Cedric Pollet/The Marginalian

Leggi anche: