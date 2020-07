Vitto e alloggio gratis per raccogliere la lavanda negli splendidi campi del Molise!

Vitto e alloggio gratis per una nuova esperienza da vivere tutta nei campi di lavanda. Non c’è bisogno di andare fino alla Provenza!

L’appello, infatti, viene da La Fattoria la Farfalla, in Molise.

Non solo esiste davvero, ma si appresta anche a ottenere il suo primo raccolto di lavanda!

“Per la raccolta della lavanda ti va di fare una nuova esperienza e vivere momenti ricchi di colori, di profumi, all’aria aperta assieme a noi? Allora contattaci e ti spiegheremo la tua inedita decade di luglio”, scrive sui social Giuseppe Cianti, titolare dell’azienda di famiglia, che si occupa, tra le altre cose, della produzione di olio extravergine d’oliva, farina di grano duro, miele e acqua di lavanda, ortaggi e saponi (ovviamente anche questi di lavanda).

Fino ad oggi a coltivare la lavanda nel Molise non ci aveva pensato nessuno, ma mamma Gabriella (Pastrolin Cianti), donna forte e infaticabile, ma soprattutto sempre “piena di iniziative e di sogni”, negli anni 70 dal Veneto si era trasferita a Larino, si è dedicata ad un nuovo progetto, creare una realtà agricola che oggi è la Fattoria la Farfalla.

L’idea di colorare di lilla Contrada Monte, dove si trova la Fattoria La Farfalla, nasce nel 2017. Un viaggio da sogno porta la mamma in Francia, in quella terra colorata e profumata che è la Provenza, dove la lavanda è coltivata con passione e dedizione secondo antiche usanze rigorosamente rispettate, dal raccolto fino alla distillazione.

Così oggi 15.000 piantine di lavanda sono state piantate in Contrada Monte a Larino.

Ora è il momento della distillazione che sfrutta l’iniezione diretta del vapore per ricavare l’olio essenziale dalla lavanda.

“Avete sempre desiderato di tuffarvi nel colore intenso e nel profumo inebriante di un campo di lavanda ma non avete ancora avuto l’occasione di visitare la Provenza in Francia, famosa in tutto il mondo per le fantastiche distese viola delle sue campagne? E se vi dicessi che non c’è bisogno di andare tanto lontano per esaudire questo desiderio? Quasi a ridosso del mare, situata in una posizione incontaminata, in Contrada Monte presso la Fattoria la Farfalla, e più precisamente a Larino (CB), un comune di 5000 abitanti, fiorisce per il primo anno una grande estensione di lavanda (Lavandula Angustifolia Bio Provence) che profuma l’aria delicatamente e che colora la collina di un lilla spettacolare che contrasta con il colore dell’oro del grano, del verde degli ulivi, il bianco delle nuvole ed il blu intenso del cielo”, spiega ancora Giuseppe.

Insomma, cosa stiamo aspettando? Vitto e alloggio gratis per godersi l’orizzonte dipinto da meravigliosi tramonti, dai colori più belli della natura, ricca di scenari dove regnano gli ulivi secolari, i campi di grano, di mais e di girasole e soprattutto la… lavanda!

Contingente limitato. Vitto e alloggio gratis per una nuova esperienza da vivere tutta nei campi.Per la raccolta della… Pubblicato da Giuseppe Cianti su Martedì 14 luglio 2020

La Fattoria la Farfalla nel Molise e il suo primo raccolto di lavanda Avete sempre desiderato di tuffarvi nel colore… Pubblicato da Giuseppe Cianti su Martedì 14 luglio 2020

Ecco a voi una prima confezione come prototipo di acqua di lavanda. Esageratamente profumata Pubblicato da Giuseppe Cianti su Venerdì 10 luglio 2020

Come candidarsi

Per candidarsi, contattare la Fattoria la Farfalla, e-mail [email protected] oppure telefonicamente allo +39 331 35 48 039

“Qualora ci fossero più adesioni della ospitalità, ci si può prenotare per la raccolta delle Olive, oppure per il prossimo taglio della lavanda 2021”, conclude Giuseppe.

Leggi anche: