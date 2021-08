Il grande caldo e la scarsità di tartarughe marine stanno attirando le meduse giganti sulle spiagge della Spagna

Incredibile avvistamento di meduse giganti sulle coste spagnole: gli animali spaventano i turisti e impediscono la balneazione.

In queste settimane sono stati avvistati al largo di Roquetas de Mar in Almeria (Spagna) alcuni esemplari di meduse, appartenenti alla specie Rhizostoma Luteum: gli animali starebbero infestando le acque vicino alla costa, impedendo la balneazione ai turisti. Si tratta di una specie dalle dimensioni notevoli: gli esemplari possono infatti arrivare a pesare fino a 40 chili.

I primi esemplari di questa specie sono stati avvistati lo scorso luglio sulla spiaggia di Aguadulce fino all’animale dalle dimensioni particolarmente importante avvistato l’altro ieri. La medusa è stato trovata a galleggiare sulla riva con la calotta che sporgeva sulla superficie dell’acqua, lasciandosi dietro una scia con i suoi lunghi tentacoli che sembravano levitare in attesa dell’impulso delle onde. Alcuni bagnanti, incuriositi, si sono avvicinati e hanno subito allertato le autorità locali per scongiurare che qualcuno si facesse del male entrando in contatto con la sostanza urticante proveniente dai tentacoli.

Non è la prima volta in tempi recenti che si assiste a una tale ‘invasione’ di meduse: solo qualche settimana fa, decine di esemplari di meduse giganti erano state trovate a largo della Siberia. Ma quali sono le cause di questo strano fenomeno? Certamente il caldo record e innaturale di questi giorni ha causato un avvicinamento di questi organismi, che vivono in zone calde e tropicali, verso regioni altrimenti poco interessate dalla loro presenza. Oltre a questo, anche la diminuzione della popolazione di tartarughe marine che abitano il Mar Mediterraneo è un fattore che incide molto sulla crescita delle colonie di meduse: proprio le tartarughe, infatti, hanno le meduse come una delle loro fonti di cibo.

La temperatura, la salinidad, la presencia cada vez mayor de plásticos y otros elementos contaminantes así como la… Posted by Grupo Ecologista Mediterráneo on Saturday, July 31, 2021

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: La Voz de Almeria

Ti consigliamo anche: