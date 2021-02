L’ingegnere che ha creato 20 mini foreste piantando 100mila alberi nei villaggi indiani

Dal 2015, l’ingegnere Amresh Samant è riuscito finora a creare mini foreste in 20 villaggi nei distretti di Jagatsinghpur e Kendrapara, in India, fino a raggiungere l’incredibile numero di 100mila alberi piantati.

Dal lunedì al venerdì Amresh Naresh Samant lavora come ingegnere elettrico presso il porto principale di Orissa, nel fine settimana invece quest’uomo di 46 anni dedica tutti i suoi sforzi per aumentare le aree verdi della sua regione piantando mini foreste nei villaggi con lo scopo di mitigare gli impatti ambientali causati dall’erosione del suolo e dalle inondazioni.

La dedizione e l’impegno di Amresh hanno fatto rinascere oltre agli alberi anche la speranza. Un chiaro esempio è il villaggio di Lunukula del distretto di Jagatsinghpur, che cinque anni fa aveva un aspetto sterile. Tutto il verde era stato derubato da una serie di disastri naturali e dal commercio illegale del legno. Oggi, il villaggio – che ospita 2.000 persone – ha 500 varietà di alberi. Nello stesso modo altri 19 villaggi nella zona hanno recuperato il loro verde.

“Quando ho iniziato questa iniziativa a Lunukula, gli abitanti dei villaggi non erano consapevoli dell’importanza degli alberi e di una copertura verde. Mi ci è voluto del tempo per fargli capire il motivo per cui piantare alberi sia tanto importante per mantenere l’equilibrio ecologico. Oggi si prendono cura degli alberi”, racconta in un’intervista l’ingegnere indiano.