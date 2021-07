Il campo di girasoli di Foggia dove ammirare varietà uniche e raccogliere i tuoi fiori

Camminare nel bel mezzo di un campo di girasoli, un’esperienza unica per grandi e per bambini. Fiori gialli, rossi, gialli con cuore nero, verde o giallo. Ce n’è per tutti i gusti e di tutte le sfumature. Se vi trovate in Puglia, a Foggia, potete ammirare l’unico campo di girasoli colorati d’Italia e partecipare alla raccolta.

L’idea è di Giuseppe Savino che prima di questo, aveva creato anche il primo campo di tulipani di Puglia. Adesso l’uomo con la sua azienda vivaistica ha aperto a tutti le porte dei suoi campi, avviando nei giorni scorsi la raccolta dei Girasoli di Puglia. Il campo ospita circa 40.000 girasoli da fiore.

Vi attende un’emozione unica da vivere con gli occhi e con lo stupore dei bambini. Un campo di girasoli da fiore colorati (rossi, gialli con cuore nero, gialli con cuore verde/giallo, bianchi con cuore nero, gialli con sfumature arancioni) alle porte di Foggia è realtà, non solo girasoli gialli quindi ma anche di altri colori per permettervi di portare a casa tanta bellezza. Verrete accolti dal verde del prato di cui ci siamo presi cura e dai colori e dalle onde che creano le file dei girasoli nel campo, – si legge sul sito ufficiale. – Potrete fare foto, video e portare a casa i fiori che sceglierete, il tutto in un’atmosfera unica.

È da tanto che aspettavamo questo momento, oggi un tramonto speciale fa da cornice alla nostra speranza, cioè quella di… Posted by Cascina Savino on Thursday, July 15, 2021

Non si tratta “solo” di un campo di girasoli ma dell’unica distesa colorata di questi fiori in tutta Italia. Un luogo speciale, che non può non lasciare a bocca aperta chi lo visita. Sarà necessario però prenotare il proprio accesso. Una volta arrivati sul posto, basterà mostrare la propria prenotazione, acquistando i primi 2 girasoli al costo di 5 €. Nell’acquisto è inclusa la visita al campo e la dotazione di un secchiello per la raccolta dove si potranno raccogliere i girasoli acquistati.

Le regole da rispettare e come arrivare

Il rispetto per la Natura non va dimenticato davanti a tutta questa bellezza, per questo Cascina Savino ha fornito anche una serie di regole per tutelare i fiori:

Non calpestare i girasoli

I girasoli vanno tagliati con delle forbici ad un altezza di 50-70 cm

Non abbandonare i girasoli già raccolti, potrebbero appassire dopo alcune ore

Rispettare la natura non sporcando il terreno e usando gli appositi contenitori

I cani possono entrare ma solo se muniti di guinzaglio e sacchettini per gli escrementi

Per raggiungere il Campo, situato a basta scrivere Cascina Savino Foggia su Google Maps oppure cliccare qui

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere su whatsapp al numero 351 6919321.

Fonti di riferimento: Girasolidipuglia.eventbrite, Facebook/Cascina Savino

