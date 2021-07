Fotografo immortala un’onda spettacolare in cui sembra comparire il volto del dio Nettuno

Il mare in tempesta è uno spettacolo che regala emozioni uniche e contrastanti, un misto di stupore e paura. Capita spesso che le onde creino delle vere e proprie opere d’arte naturali e molti fotografi naturalisti amano andare a caccia di onde per immortalare le più suggestive. E, con un po’ di fortuna, i risultati sono strepitosi, come quelli raggiunti dal fotografo Jeff Overs della BBC, che un paio di giorni fa ha realizzato uno scatto mozzafiato del mare in tempesta da cui sembra emergere il volto del dio Nettuno, divinità della mitologia greca protettrice dei mari.

La scena è stata catturata martedì mattina intorno alle 9.00 a Newhaven, nell’East Sussex, in Inghilterra. Nella foto vediamo le onde maestose infrangersi sul muro del porto nel corso di una violenta tempesta.

Newhaven this morning – a ghoulish face in the sea spray Posted by Jeff Overs on Tuesday, July 6, 2021

“È diventato un luogo popolare per i fotografi perché il mare ribolle con il forte vento contro la diga” racconta il fotografo inglese, chiarendo che la foto non è stata manipolata.

Si tratta di un caso di pareidolia, ovvero quella tendenza istintiva che ci porta a vedere forme e oggetti riconoscibili, ad esempio volti come in questo caso, negli elementi naturali che ci circondano. È ciò che accade anche con le nuvole che ci ricordano animali, oggetti o volti.

Non è la prima volta che un fotografo realizza uno scatto di questo tipo con il mare in tempesta. Qualche mese fa anche il fotografo francese Mathieu Rivrin è riuscito a immortalare, questa volta in Bretagna, delle onde in cui sembrano comparire i lineamenti di un volto, che lui ha subito ricondotto al dio Nettuno (nella mitologia romana Poseidone.)

Fonte: Facebook/BBC

