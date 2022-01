Gli spettacolari scatti del fotografo autodidatta che sfrutta la pausa pranzo per immortalare gli animali selvatici

Dave Newman è un impiegato inglese che lavora a tempo pieno, con la passione per la natura e la fotografia. Ogni giorno, anziché trascorrere la pausa pranzo in fila al bar per mangiare un boccone di fretta, sfrutta l’ora che ha a disposizione per dedicarsi al suo hobby, producendo scatti incredibili.

Dave ha 42 anni e si è interessato alla fotografia naturalistica solo quattro anni fa, da autodidatta. Poiché il tempo a disposizione è sempre poco, l’uomo coglie l’occasione della pausa pranzo per spostarsi verso le rive di un fiume poco distanti dall’ufficio.

In soli trenta minuti riesce a immortalare volpi, anatroccoli, cervi, aironi, intenti a procacciarsi cibo, rinfrescarsi in acqua o riposarsi.

Non è facile riuscire a immortalare un martin pescatore mentre cade in picchiata verso l’acqua per cacciare un pesce, o cogliere il balzo agile di uno scoiattolo ma, nonostante il tempo a disposizione sia davvero poco, il fotografo riesce molto spesso a trovare lo scatto perfetto.

Le sue fotografie documentano una natura variopinta a pochi passi dalla città e regalano a chi lo segue scorci spettacolari di ciò che è davanti ai nostri occhi ma che spesso non riusciamo a cogliere.

Fonti di riferimento: Dave Newman-Instagram

