Cosa vedi in questa spirale di colori e luci?

I pesci, come pochi altri animali al mondo, riescono a creare delle coreografie quasi ipnotizzanti. Mentre nuotano in mare sono in grado di dar vita a veri e propri spettacoli, che affascinano sub e biologi marini. E con un po’ di fortuna, c’è chi riesce a immortalare i loro incredibili show. A realizzare la foto perfetta ci è riuscita recentemente Kristen Brown, ricercatrice dell’Università della Pennsylvania, specializzata in studi sulla Grande Barriera Corallina.

Durante una delle sue immersioni nelle acque dell’isola di Heron ha scattato una bellissima fotografia che ritrae un banco di pesci Carangidi che si muovono in un’unica spirale. Brown si trovava sull’isola australiana insieme ai suoi colleghi per indagare sulla reazione dei coralli locali all’acidificazione degli oceani. Il suggestivo scatto si è aggiudicato il primo premio della competizione Ecology and Evolution Image 2021, organizzata rivista BMC (Biomedcentral). Tutte le immagini premiate celebrano la biodiversità terrestre del nostro Pianeta e le sue origini evolutive.

Ma la foto realizzata da Kristen Brown è più di una semplice immagine. Per la scienziata è metafora della crisi a spirale che stanno vivendo i nostri Oceani.

Rappresenta sia la bellezza e la generosità dei nostri Oceani, sia la crisi a spirale che si sta svolgendo all’interno dell’ambiente marino – spiega – Le barriere coralline con un’alta copertura corallina e abbondanti popolazioni di pesci come questa a Heron Island sulla Grande Barriera Corallina stanno purtroppo diventando più rare. Senza uno sforzo mirato per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’acqua, le barriere coralline come le conosciamo rischiano di scomparire nel corso della nostra vita.

Uno scatto che è un invito ad agire per preservare la biodiversità degli Oceani

Grazie all’attenzione che ha ricevuto, Kristen Brown spera che questa foto possa portare ad un interesse più forte nei confronti della conservazione della fauna e della flora marina.

“Poiché l’immagine ha affascinato così tante persone, è un’ottima piattaforma attraverso la quale condividere ciò che sta accadendo” aggiunge.

La sua foto è quindi un invito ad ammirare le bellezze di Madre Natura, ma soprattutto un’esortazione ad agire a difesa dei nostri preziosi Oceani.

Fonte: BMC Ecology and Evolution

