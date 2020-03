Acquistano la più grande foresta di sequoie giganti del mondo e la salvano: ora è una riserva protetta

E’ la più grande foresta di sequoie giganti al mondo e adesso la Alder Creek è diventata una riserva protetta grazie al crowdfunding. Un gruppo ambientalista ha, infatti, concluso un accordo da 15,65 milioni di dollari per acquistare l’antica foresta (ancora in mano ai privati) che ha centinaia di alberi in via d’estinzione dopo le donazioni provenienti da tutto il mondo.

Alberi che come si legge sul sito di Save the redwoods, possono vivere fino a 3mila anni e diventare addirittura alti come la Statua della Libertà. La Alder Creek si estende su 530 acri in cui si trovano 483 sequoie con tronchi larghi almeno 180 centimetri, oltre a qualche esemplare molto giovane.

“La sequoia gigante è tra le più grandi e tra le più antiche cose viventi e non cresce in nessun altro posto al mondo al di fuori delle pendici occidentali della Sierra Nevada in California. Con l’acquisto di Alder Creek, abbiamo protetto il meglio di ciò che resta”, ha affermato Sam Hodder, presidente e CEO di Save the Redwoods League.

Le trattative andavano avanti da anni, ma finalmente la Save the Redwoods League ha firmato l’ accordo di acquisto con la famiglia Rouch, proprietaria del bosco dagli Anni 40. La cosa straordinaria è che i 15milioni di dollari richiesti sono stati donazioni di oltre 8500 donatori da 50 stati americani e non solo.

“Siamo stupiti e grati per la generosità di persone provenienti da tutto il mondo che si sono fatte avanti per aiutare a salvare questa foresta speciale. In un momento in cui è difficile trovare buone notizie, siamo entusiasti di iniziare il nuovo anno celebrando la generosità”, ha chiosato Hodder.

Adesso il prossimo passo è quello di candidare la foresta a monumento nazionale.

Fonte: Save the Redwoods

