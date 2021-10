Rara “pianta pene” fiorisce in Olanda per la prima volta dopo quasi venticinque anni

In Olanda è da poco fiorito un esemplare di Amorphophallus decus-silvae, specie nota come “pianta pene”.

Si tratta di una specie rara e originaria dell’Indonesia, non semplice da coltivare, presente nella collezione di pochi giardini botanici in Europa e nel mondo. La sua fioritura è un evento eccezionale: in Europa è avvenuta solo tre volte, l’ultima nel 1997.

Quest’anno, dopo ventiquattro anni, il personale del giardino botanico olandese ha notato un piccolo bocciolo a settembre. Era la prima volta che questo esemplare di pianta pene, dell’età di sei anni, sviluppava un fiore.

In poco più di un mese, il bocciolo è cresciuto fino a raggiungere il mezzo metro d’altezza, portato da uno stelo ci circa due metri. Pochi giorni fa il bocciolo si è aperto mostrando tutto il suo splendore e il giardino è stato raggiunto da numerosi visitatori che hanno potuto assistere a un momento storico. Il fiore ha presto iniziato a diffondere un incredibile odore di marcio, simile a quello emanato dai fiori della pianta cadavere, l’Amorphophallus titanum.

Leggi anche: Fiore cadavere in via di estinzione sboccia a Varsavia, in centinaia si mettono in coda per vederlo

Un odore sicuramente sgradito a noi esseri umani ma che attira numerosi impollinatori, in particolare le mosche. Poiché nel giardino non sono presenti altri esemplari del fiore cadavere, durante i due giorni di fioritura, lo staff ha lavorato per raccogliere il polline e inviarlo ad altri giardini botanici, così da poter riprodurre queste rare piante.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti di riferimento: Hortus botanicus Leiden/Universiteit Leiden/CNN

Leggi anche: