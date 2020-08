Palermo, crolla sulla piazza gigantesco ramo del Ficus monumentale più grande d’Europa

Un grosso ramo di un ficus in piazza Marina a Palermo è caduto sulla ringhiera della villa Garibaldi. Il distacco fortunatamente non ha causato danni a persone o cose, ma l’albero in questione è inserito tra i monumentali e appartiene alla specie Ficus macrophylla, con un’altezza di più di trenta metri e una circonferenza che supera i venti. Infatti, è l’albero più grande d’Europa e si trova nel giardino progettato dall’architetto Filippo Basile.

“È un fenomeno noto agli specialisti dei ficus monumentali in tutto il mondo.Si definisce ‘summer branch drop’, cioè schianto estivo di una branca. È probabilmente legato a squilibri idrici causati dalle variazioni repentine di temperatura e umidità, anche se nessuno studio ne ha bene individuato le cause ed eventuali sintomi preventivi”, dichiara l’assessore Sergio Marino in una nota stampa pubblicata sul sito del Comune di Palermo.

“Era già successo qualche anno fa in un ficus posto davanti alla Fiera, all’ingresso della Favorita. Proprio temendo questo, gli interventi sull’albero di Piazza Marina realizzati lo scorso anno miravano a favorire la stabilità delle branche laterali dell’albero, aiutando le radici aeree ad ancorarsi al suolo (sono stati creati ad hoc alcuni nuovi cercini nel suolo) e sostenere le branche”, chiosa.

