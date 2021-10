Le splendide farfalle monarca sono salve e stanno finalmente tornando a migliaia in California

L’ultimo rapporto sul monitoraggio delle farfalle monarca regala speranza per questa specie, molto vicina all’estinzione fino a pochi mesi fa.

Sebbene il conteggio ufficiale non sia ancora iniziato, nelle ultime settimane sono state individuate più di 1.300 farfalle nel sito di svernamento di Pacific Grove, in California, e altre 8.000 sono state contate in siti adiacenti.

Lo scorso anno, nell’area di svernamento di Pacific Grove non era stata avvistata nemmeno una farfalla, mentre nel bosco Monarch Butterfly Grove – dove normalmente se ne contano decine di migliaia da ottobre a febbraio – ce n’erano meno di trecento.

Leggi anche: Le farfalle monarca a un passo dall’estinzione: toccato il minimo storico di esemplari

Come mai le farfalle monarca lo scorso anno sembravano a un passo dall’estinzione mentre oggi sono in aumento? Secondo gli esperti, come avviene tra le popolazioni di molti altri insetti, anche per le farfalle monarca i numeri di esemplari possono variare di anno in anno in relazione a temperature, precipitazioni, disponibilità di risorse e altri fattori. Probabilmente lo scorso anno le condizioni ambientali erano sfavorevoli, tanto da decimarne le popolazioni.

Leggi anche: Le farfalle stanno scomparendo negli Stati Uniti a causa delle temperature autunnali sempre più calde

Il progetto di monitoraggio Western Monarch Thanksgiving Count partirà ufficialmente il 13 novembre grazie al lavoro di centinaia di volontari che, come ogni anno, conteranno il numero di farfalle monarca che svernano nei boschetti della costa pacifica della California e della Baja settentrionale.

Per il momento, i dati sembrano incoraggianti, ma non è il caso di abbassare la guardia. I progetti di tutela delle farfalle monarca devono continuare ed è necessario che siano approvati e finanziati piani per il ripristino degli habitat per le farfalle, così che possano tornare a migliaia a svernare in queste aree. Ogni cittadino può poi contribuire a proteggerle dall’estinzione, ad esempio piantando fiori autoctoni che sbocciano in autunno così che le farfalle abbiano a disposizione il prezioso nettare.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Western Monarch Count

Leggi anche: