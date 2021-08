L’Etna torna a eruttare con forti boati, facendo tremare finestre e pavimenti. Previsti disagi all’aeroporto di Catania

L'abbiamo sentita bene stamattina, la voce dell'Etna, abbiamo sentito le onde di pressione (segnali infrasonici) che hanno fatto tremare non solo finestre, porte e serrande, ma persino le mura e i pavimenti delle case. E come sempre, niente di anomalo (già, perché tutte le cose che fa l'Etna *sono* normali, per l'Etna), il fenomeno è sempre lo stesso: bolle di lava che esplodono in superficie, fenomeno quindi totalmente "pellicolare" e completamente innocuo. Ciò non toglie che si tratta di qualcosa di estremamente spettacolare ed impressionante, una manifestazione della natura che ci mostra il nostro spazio e ci mette a confronto con l'energia del vulcano, energia capace di farci scomparire, che però ci dà anche gran parte di ciò che ci permette di esistere.Ecco un mio filmato di stamattina, 9 agosto 2021: 6 minuti pieni di bolle e boati, "uncut". Ogni tanto qualche commento da parte nostra, che stavamo osservando dalle tre di notte.

