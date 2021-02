Etna, lo spettacolo notturno delle esplosioni di lava

Dopo le esplosioni degli scorsi giorni, l’Etna continua a dare spettacolo con le sue incredibili eruzioni, questa volta di notte.

Intorno alla mezzanotte di ieri, dal cratere di Sud-Est si sono attivate alcune bocche in direzione della “bocca della sella”, dando origine a colate di lava che si sono via via intensificate fino a provocare getti alti fino a mille metri.

“Poco dopo ha avuto inizio un trabocco lavico dalla “bocca della sella” alimentando un flusso lavico diretto verso sud-ovest. Una colonna eruttiva si è alzata diversi chilometri sopra la cima dell’Etna”, si legge sulla pagina Facebook di Ingv vulcani.

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2021-02-21 01:03:45(UTC) – ETNA. L'Istituto Nazionale di Geofisica e… Posted by INGVvulcani on Saturday, February 20, 2021

L’attività del vulcano è andata poi esaurendosi intorno all’una di notte, per poi cessare del tutto, dopo aver regalato un’esibizione sublime, allo stesso tempo spaventosa e magnifica.

🇮🇹 Italie : 🤩 Et de 4 ! Nouveau spectacle de l'#Etna la nuit dernière (📹 @etnaboris) 🌋pic.twitter.com/daTG7CT0lg — Alexandre (@alex_le_bars) February 21, 2021

Cartoline dalla Sicilia – Benvenuti a Mordor Posted by Fernando Famiani on Sunday, February 21, 2021

Fonte di riferimento: INVG/Fernando Famiani-Facebook

Leggi anche: