Etna e Luna piena in una foto indimenticabile: lo scatto perfetto fa il giro del web

Era il 28 agosto 2018, era quasi luna piena e l’Etna era in piena eruzione. Lo scatto perfetto di Marcella Giulia Pace pubblicato ieri 4 dicembre fa il giro del web. Meraviglioso spettacolo che, dopo più di due anni, fa ancora emozionare.

Il 25 agosto 2018 l’Etna inizia ad eruttare: tra paura e ammirazione, i filmati e le foto riempiono social e mezzi di comunicazione. Il fenomeno va avanti per qualche giorno e le immagini si moltiplicano.

Marcella Giulia Pace, l’astrofotografa pluripremiata che ha immortalato la luna dai mille colori e la spiaggia di Montalbano al solstizio d’estate, coglie però un momento indimenticabile: cenere e lapilli competono con la luna quasi piena sul profilo del vulcano nel rischiarare la notte.

Due giorni prima il nostro satellite era effettivamente in fase di piena, che i nativi americani chiamano Luna dello Storione forse perché il pesce, presente nei Grandi Laghi ed anche in altri grossi bacini, era più facile da catturare in questo periodo. Ma il 28 questa piccola differenza di luminosità non è così evidente e nulla toglie alla bellezza.

E non fa niente che sono passati due anni e mezzo, che l’Etna ha eruttato altre volte nel frattempo, l’immagine è ancora emozionante e non può lasciare indifferenti.

Potenza e meraviglia della Natura.

