L’Etna riprende a “ruggire”: eruzione in corso con fontana di lava, violenti boati e pioggia di cenere

Dopo qualche settimana di tregua, l‘Etna torna a farsi sentire. Dalle prime ore di stamattina ha iniziato a intensificarsi l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, il più “giovane” e il più attivo dei quattro crateri sommitali del vulcano, recentemente diventato la nuova vetta.

In realtà, le prime esplosioni di modesta portata si sono registrate a partire dallo scorso 20 ottobre, ma adesso Sua Maestà l’Etna sembra fare sul serio e proprio in queste ore i tremori sono in aumento e l’espulsione di lava è accompagnata da violenti boati, nitidamente avvertiti da chi vive ai piedi del vulcano.

Etna, nuova eruzione in corso: diretta video LIVE Etna, nuova eruzione in corso: alta nube di cenere Posted by Local Team on Saturday, October 23, 2021

Tuttavia, il fenomeno non è osservabile bene a distanza a causa della copertura nuvolosa sull’area sommitale dell’Etna. Le nuvole, infatti, si confondono con l’enorme pennacchio di fumo.

“L’ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti e la sua localizzazione è a una profondità di circa 3 chilometri sul livello del mare” spiega l’INGV Vulcani.

E come accade spesso, il nuovo parossismo è accompagnato da una pioggia di cenere che si sta disperdendo sul territorio di vari comuni della fascia jonica, tra cui Fiumefreddo di Sicilia e Mascali.

Al momento resta regolarmente operativo l’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Fonte: INGV

