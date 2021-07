L’Etna si risveglia con forti boati, tremori e un’alta nube di fumo. Disagi all’aeroporto di Catania

Quello di stamattina è stato un risveglio rumoroso, fatto di boati e tremori, per i cittadini catanesi che vivono alle pendici dell’ Etna . Da qualche ora, infatti, è in corso una nuova intensa eruzione accompagnata da un’alta colonna grigia di fumo. E in alcuni paesi dell’hinterland catanese c’è già chi si è armato di scopa e paletta. È ormai da mesi, per l’esattezza dallo scorso febbraio, che i catanesi devono fare i conti con la frequente emissione di cenere vulcanica , che causa non pochi problemi alla viabilità e persino alle vie respiratorie. Per migliaia di persone è diventato un vero incubo.

Si osserva il graduale passaggio dell’attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est. – fa sapere l’INGV Vulcani – In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione SSE. Inoltre dalle telecamere di sorveglianza si osserva un trabocco lavico in direzione SO. L’ampiezza media del trem ore vulcanico, rispetto al comunicato N. 463, è ulteriormente aumentata e attualmente mostra valori molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è ubicato in prossimità del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 – 3000 m sopra il livello del mare.

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2021-07-20 05:41:06(UTC) – ETNA.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,… Posted by INGVvulcani on Monday, July 19, 2021

A causa dell’eruzione in corso, anche l’aeroporto Fontanarossa di Catania è stato costretto a chiudere il settore B2 dello spazio aereo e predisposto una limitazione di traffico a quattro arrivi l’ora. Si prevedono, quindi, ritardi e disagi per i viaggiatori.

‼ Martedì 20 luglio, ore 7:00. Causa eruzione #Etna e chiusura settore B2 dello spazio aereo abbiamo una limitazione di… Posted by Aeroporto di Catania – Sicilia on Monday, July 19, 2021

Per far fronte all’emergenza cenere lavica che ha ricoperto abitazioni e case negli ultimi mesi il dipartimento nazionale della Protezione civile ha deliberato l’assegnazione di cinque milioni di euro a favore della Regione per sostenere le ingenti spese legate alla rimozione di questo rifiuto speciale nei diversi comuni colpiti.

Seguici su Telegram | Instagram| Facebook| TikTok | Youtube

Fonte: INGV Vulcani/Aeroporto di Catania

Leggi anche: