Sua Maestà l’Etna è tornata a dare spettacolo con un’eruzione mozzafiato

Il vulcano attivo più alto d’Europa è in piena attività eruttiva da diverse settimane, ma ieri sera ha regalato ai siciliani uno spettacolo di fuoco davvero indimenticabile.

A partire dalle ore 19.15, l‘INGV ha registrato una nuovo trabocco lavico prodotto dal Cratere di Sud-Est dell’Etna, che si è diretto in direzione della Valle del Bove raggiungendo un altezza di circa 2900 metri. Un’ora dopo, l’attività ha generato una nube vulcanica che ha portato alla formazione di un deposito di cenere sui fianchi orientali del vulcano. La serata è proseguita con una serie di tremori, nitidamente avvertiti dai cittadini che vivono nei paesi etnei e nell’hinterland catanese. Per fortuna gli abitanti dell’area sono abituati ai movimenti e a boati generati dal vulcano che chiamano affettuosamente Sua Maestà ‘a Muntagna.

Tantissimi siciliani si sono affacciati ai loro balconi e alle finestre per ammirare lo show regalato dall’Etna, fatto di colate e fontane di lava che, miscelandosi al candore di neve e nuvole, hanno reso reso l’eruzione ancora più suggestiva. In poche ore sui social sono rimbalzati filmati e foto mozzafiato che hanno fatto il giro del mondo. Qualcuno ha ironizzato sul fatto che la Sicilia sia letteralmente in zona rossa, visto che dalla scorsa domenica l’isola è di nuovo in lockdown per due settimane, a causa dell’aumento dei contagi di Covid-19.

La mia #zonarossa è diversa..

Apri la finestra e lo spettacolo è gratis e senza assembramenti 😌 #Etna pic.twitter.com/Qz65a4fPdf — Graziana D'Amore (@Graziana_McLove) January 18, 2021

Lasciatevi stregare dalla magia dell’Etna grazie a queste meravigliose immagini che abbiamo selezionato per voi:

Alcune immagini dell'attività eruttiva della scorsa notte.#Etna • 18/1/2021#EtnaWalk #MyEtnaMap #volcano #Sicily Posted by Etna Walk on Monday, January 18, 2021

Etna cratere di sud-est del 18 gennaio 2021 #etnaphotogroup Posted by Luigi Risiglione on Monday, January 18, 2021

Oggi la natura ci mostra la massima espressione della sua potenza.-All rights reserved. Copyright Greco Giulio Fotografo Posted by Giulio Greco Fotografo on Monday, January 18, 2021

Fonte: INGV/Facebook/Twitter/Instagram

