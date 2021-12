Spaventosa eruzione in Indonesia: decine di feriti e migliaia di persone in fuga dalla furia del vulcano Semeru

Ricerca per:

Scene apocalittiche sull’isola di Giava, in Indonesia. Dopo quasi un anno, si è risvegliato il vulcano Semeru, seminando il panico tra gli abitanti. La violenta eruzione, iniziata qualche ora fa, ha prodotto un’enorme nube di cenere lavica che ha superato i 15mila metri d’altezza. Nel giro di pochi minuti il cielo è stato completamente oscurato e migliaia di persone hanno abbandonato le case dei villaggi e si sono messe in fuga per sfuggire alla potente eruzione, che ha distrutto anche una strada e un ponte nei pressi della città di Malang.

Al momento il bilancio è di un morto e almeno 40 feriti, gravemente ustionati in base a quanto riferito dalle autorità locali, ma si teme una strage.

Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (4/12) pukul 15.20 WIB.Kronologi kejadian yang diamati dari Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Gunung Semeru di Pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, getaran banjir lahar atau guguran awan panas tercatat mulai pukul 14.47 WIB dengan amplitudo maksimal 20 milimeter.Pada pukul 15.10 WIB, PPGA Pos Gunung Sawur kemudian melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati mengarah ke Besuk Kobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik.Sebagai respon cepat dari adanya kejadian guguran awan panas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat dan para penambang untuk tidak beraktivitas di sepajang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mujur dan Curah Kobokan.Anggota BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan lainnya segera menuju lokasi kejadian di sektor Candipuro-Pronojiwo untuk melakukan pemantauan, kaji cepat, pendataan, evakuasi dan tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam penanganan darurat.Tim BPBD Kabupaten Lumajang saat ini tengah mengupayakan untuk mendirikan titik pengungsian sektoral di Lapangan Kamarkajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.Selengkapnya Catatan yang dihimpun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) : https://bnpb.go.id/berita/aktifitas-awan-panas-guguran-apg-gunung-semeru-berdampak-pada-masyarakat-di-kecamatan-pronojiwo-kabupaten-lumajang-#InfoBencanaBNPB Posted by Badan Nasional Penanggulangan Bencana on Saturday, December 4, 2021

Numerose le case andate distrutte, come mostrano le foto e i video diffusi dagli abitanti dell’isola sui social:

Pray for semeru, stay safe guys #semeru #eruption Posted by Risa Zizi on Saturday, December 4, 2021

Mt. Semeru, East Java, Indonesia, this afternoon pic.twitter.com/ln4sGtEMdj — DARYONO BMKG (@DaryonoBMKG) December 4, 2021

Nel frattempo il Governo indonesiano ha avvertito le compagnie aree della presenza della gigantesca nube di cenere che limita la visibilità.

L’ultima eruzione del vulcano Semeru, che si trova a 3.676 m sul livello del mare, risale allo scorso gennaio, causando non pochi danni sull’isola. Il Semeru è soltanto uno dei quasi 130 vulcani attivi di tutta l’Indonesia, che fanno parte della cosiddetta Cintura di Fuoco.

Fonti: BNPB Indonesia/CNA

