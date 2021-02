Etna, in corso una delle più grandi maestose e imponenti eruzioni del vulcano degli ultimi anni

Cenere, esplosioni, boati e un trabocco lavico visibile a grande distanza. In questi minuti l’Etna sta dando “spettacolo” con un’imponente attività eruttiva, come testimoniano le nostre immagini.

La cenere che arriva dal vulcano attivo più alto d’Europa sta ricoprendo i paesini alle sue pendici e la fontana di lava si vede anche da lontano.

“L’Etna ci regala un’altra visione mozzafiato, ma questa volta decisamente più inquietante rispetto ad altre a cui noi catanesi siamo ormai abituati. I tremori si fanno sentire anche in casa dove di tanto in tanto tremano porte e finestre”, ci racconta in tempo reale la nostra inviata Rosita Cipolla.