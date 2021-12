Comunicare con le piante: 25 milioni di dollari per sviluppare un modo efficace per parlare con loro e capire i segnali che ci inviano

Un team di ricercatori sta sperimentando un nuovo metodo per riuscire a comunicare con le piante e comprenderne i segnali

I ricercatori dell’Università dell’Arizona hanno ricevuto una sovvenzione di 25 milioni di dollari, per sviluppare un modo per comunicare con le piante e comprenderne i segnali. La sovvenzione è stata fornita dalla National Science Foundation per svolgere ricerche attraverso il Center for Research on Programmable Plant Systems.

L’obiettivo è essere in grado di parlare meglio con le piante, riuscire ad ascoltarle e capire i loro segnali. I ricercatori sperano anche di modificare i circuiti nelle piante, il che potrebbe consentire loro di osservare cosa succede quando queste sono stressate dalla mancanza di acqua.

Gli ingegneri stanno lavorando allo sviluppo di diverse fotocamere, che possono essere utilizzate per vedere lunghezze d’onda invisibili all’occhio umano; stanno anche lavorando allo sviluppo di robot, simili a vermi, che nuotano e che potrebbero fornire informazioni sulle radici. Inoltre, il team vuole riuscire a identificare alcuni geni, che renderebbero la pianta più resistente alla siccità, dando così un aiuto all’agricoltura soprattutto nelle zone del mondo dove c’è meno accesso alle risorse idriche.

Il finanziamento della sovvenzione copre cinque anni, ed è potenzialmente rinnovabile per altri cinque, quindi potrebbe trattarsi di un progetto lungo all’incirca 10 anni.

Fonte: University of Arizona

