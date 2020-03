Colibrì incinta costruisce un nido con il tetto per prendersi cura dei suoi futuri piccoli

La natura e gli animali ci regalano sempre splendide emozioni. Una fotografa in Paraguay è riuscita a catturare un momento magico, quello in cui una femmina di colibrì incinta ha costruito una piccola casa per i suoi futuri piccoli: un nido con il tetto!

Il colibrì è l’uccello più piccolo del mondo e conta 334 specie, nel suo minuscolo corpo di poco meno di 300 grammi ci sono una miriade di colori, per questo viene considerato come uno dei volatili più affascinanti del mondo.

Secondo i popoli americani il colibrì era la reincarnazione degli guerrieri vista l’aggressività e la rapidità nel volare da una parte all’altra. Vi avevamo già parlato della leggenda maya del colibrì, secondo cui le piume venivano considerate magiche e gli stessi uccelli erano creature sacre che possedevano poteri di guarigione.

Ma in questi scatti, ciò che traspare è l’amore di una mamma che pensa ai suoi piccoli. La fotografa e guida naturalistica Bianca Caroline Soares ha catturato un bellissimo momento nelle foreste del Paraguay. Questo colibrì incinta ha costruito un nido piuttosto speciale perché la futura mamma ha pensato anche al tetto per evitare che pioggia, sole o predatori possano disturbare la crescita dei piccoli.

A beautiful Hummingbird's nest with a leaf roof. Pubblicato da Fantastic things in the world su Venerdì 8 novembre 2019

Le immagini pubblicate su Instagram dalla fotografa hanno fatto il giro del mondo suscitando tanta tenerezza. L’account di Bianca Caroline Soares è pieno di nidi, ma questo con il tetto è sicuramente il più geniale. Un ottimo posto per formare una splendida famiglia!

Fonte:Bianca Caroline Soares/Monumento Científico Moisés Bertoni

