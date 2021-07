Se vedete questo insetto, non uccidetelo! Il cervo volante è innocuo, utile e minacciato di estinzione

View this post on Instagram

Incontri fortunati 🦌 #pilloledaguida . 🍀 In questo periodo guardatevi bene in giro poiché è possibile incappare sui passi del cervo volante ( Lucanus Cervus). . 🤘🏼 Il nome dice tutto, è il più grande coleottero italiano e quelle che vedete però non sono corna ma le mandibole! . 😏I maschi le usano per lottare e per far vedere “ chi ce l’ha più grosso”. . 🥰 Anche se l’aspetto può incutere timore sono dei teneroni e si cibano di linfa e materiale in decomposizione. . 🙆‍♀️ Le mandibole della femmina invece sono più appuntite così tanto che vengono usate per bucare le radici e deporci le uova. . ❤️ Terminata la stagione degli amori gli adulti muoiono e come molti coleotteri la maggior parte della loro vita ( anche 5 anni in questi casi) la passano sottoforma di grossa larva a rosicchiare il legno. #kingelgard #natura #cervovolante #divulgazionescientifica #scienza #insetti #coleotteri #italia @natgeo_italia @inaturalistorg @instarai3 @focus_ita @focusjunior_rivista @focuswild